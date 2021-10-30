الصين تعلن عن تطعيم أكثر من 1.07 مليار شخص ضد كورونا بشكل كامل

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أعلنت الصين عن تطعيم أكثر من 1.07 مليار شخص في البلاد بشكل كامل ضد كورونا حتى يوم الجمعة، حسب أرقام رسمية نشرت اليوم السبت.

وقال مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي عقده فريق العمل المشترك للوكالات التابعة لمجلس الدولة لمكافحة لكورونا إنه "تم استخدام إجمالي 2.26 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا".