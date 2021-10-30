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5 إجراءات جديدة للوقاية من كورونا في المنشآت الصحية

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5 إجراءات جديدة للوقاية من كورونا في المنشآت الصحية 5 إجراءات جديدة للوقاية من كورونا في المنشآت الصحية
أصدر مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة تعميما يتضمن تحديث الإجراءات الوقائية لـ COVID-19 في المنشآت الصحية، حيث إعتمد المركز العمل بـ5 إجراءات وقائية وإلغاء الإجراءات الأخرى التي كانت معتمدة سابقاً.

وجاء في نص التعميم: إشارة إلى تطورات الوضع الوبائي لمرضCOVID-19، واستناداً إلى تحديثات الدليل الإرشادي لمرض كوفيد- 19 الصادر عن هيئة الصحة العامة وقاية، ونظراً لتباين تطبيق بعض الإجراءات يعتمد ما يلي:

أولا : حصر نقاط الفرز التنفسي في المنشآت الصحية وتطبيقها بكامل عناصرها في النقاط التالية (ويلغي ما عدا ذلك): منطقة دخول المرضى والمراجعين إلى أقسام الطوارئ، منطقة دخول المرضى والمراجعين لأقسام ووحدات الغسيل الكلوي.

ثانيا: الاستمرار في تطبيق سياسة الكمام التنفسي (universal masking) للممارسين الصحيين والطاقم الإداري والزوار والمراجعين في جميع المنشآت الصحية.

ثالثا: الاستمرار في اشتراط استكمال التحصين بجرعتين لدخول الممارسين الصحيين والطاقم الإداري إلى المنشآت الصحية.

رابعا: اشتراط استكمال التحصين بجرعتين لدخول الزوار والمراجعين إلى المنشآت الصحية مع مراعاة عدم التأثير على تقديم الرعاية العاجلة والإجراءات الطبية المجدولة.

خامسا: التقيد بمعايير مكافحة العدوى في المنشآت الصحية المعتمدة عن وزارة الصحة حول اشتراطات وأماكن غرف العزل التنفسي مع الإحاطة بعدم الحاجة إلى توفير غرف عزل تنفسي خارج المستشفيات، وبالمعايير المحددة في من قبل الإدارة العامة لمكافحة العدوى في المنشآت الصحية.


الوطن السعودية

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