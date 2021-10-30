سيراميكا كليوباترا يحشد نجومه لمواجهة الإسماعيلي

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أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي، في الثالثة عصر الأحد، على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر- محمد كوكو.

خط الدفاع: مصعب البطاط- خالد صبحي- عبدالله محمود- سيف تقا- أحمد محسن- عمرو الحلواني- محمود نعيم.

خط الوسط: كوامي بونسو- محمد حسن- محمد توني- محمد إبراهيم- محمود نبيل- شريف دابو- ايفانز منساه- بلال السعيداني- مصطفى ميسي.

خط الهجوم: باسم مرسي- شادي حسين.