مهاجم المقاولون العرب: لم نتوقع الخسارة من إنبي

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أكد عمر بسام، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن لاعبي فريقه قدموا مباراة جيدة أمام نادي انبي.

وحقق إنبي الفوز على المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عمر بسام، في تصريحات تليفزيونية: «قدمنا مباراة كبيرة أمام إنبي، حيث كنا الأفضل طوال مجريات المباراة ولا نستحق الخسارة»، مضيفًا: «عماد النحاس، المدير الفني، حرص على تهدئة اللاعبين بين شوطي المباراة، من أجل استغلال الفرص التي تتاح لنا».

وأضاف: «لم نتوقع الخسارة من الفريق البترولي، خاصة أن أداء جميع اللاعبين يؤكد على ذلك، ولكن التوفيق غاب عنا في المباراة».