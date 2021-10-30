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وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، في الصحراء الغربية «مينورسو» لمدة عام آخر.

وأيد القرار 13 عضوا، فيما امتنعت روسيا وتونس عن التصويت.

وقررت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، استمرار عمل البعثة حتى 31 أكتوبر 2022.

وتأسست بعثة «مينورسو» العام 1991، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية، لتنظيم استفتاء تقرير مصير المنطقة.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ديميتري بولانسكي، إن بلاده «امتنعت عن التصويت بسبب الطريقة التي قدم بها حامل القلم «الولايات المتحدة» مشروع القرار وعدم التفاته لملاحظتنا».

وأضاف عقب التصويت: «نأسف بشدة لعدم تمكن الوفود في هذه القاعة من أخذ ملاحظاتهم في الحسبان».