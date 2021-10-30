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وتونس تمتنعان عن التصويت على تمديد مينورسو

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روسيا وتونس تمتنعان عن التصويت على تمديد مينورسو وتونس تمتنعان عن التصويت على تمديد مينورسو
وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، في الصحراء الغربية «مينورسو» لمدة عام آخر.

وأيد القرار 13 عضوا، فيما امتنعت وتونس عن التصويت.

وقررت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، استمرار عمل البعثة حتى 31 أكتوبر 2022.

وتأسست بعثة «مينورسو» العام 1991، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية، لتنظيم استفتاء تقرير مصير المنطقة.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ديميتري بولانسكي، إن بلاده «امتنعت عن التصويت بسبب الطريقة التي قدم بها حامل القلم «الولايات المتحدة» مشروع القرار وعدم التفاته لملاحظتنا».

وأضاف عقب التصويت: «نأسف بشدة لعدم تمكن الوفود في هذه القاعة من أخذ ملاحظاتهم في الحسبان».


الوطن السعودية

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