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عماد النحاس: قدمنا مباراة كبيرة أمام إنبي.. والحكم ظلمنا

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عماد النحاس: قدمنا مباراة كبيرة أمام إنبي.. والحكم ظلمنا عماد النحاس: قدمنا مباراة كبيرة أمام إنبي.. والحكم ظلمنا

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أبدى عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبي فريقه، خلال مباراة إنبي.

وحقق إنبي الفوز على المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عماد النحاس، في تصريحات تليفزيونية: «قدمنا مباراة كبيرة أمام إنبي، تحديدًا في الشوط الأول، حيث أضعنا أكثر من هدف محقق»، مضيفًا: «لم نستطع استغلال الفرص التي أتيحت لنا، حيث كانت هناك صعوبة في إحراز الأهداف».

وأضاف: «أرى ننا تعرضنا لظلم تحكيمي في المباراة، حيث كانت لنا ضربة جزاء في الشوط الأول، فضلاً عن أن مصطفى شكشك، لاعب إنبي كان يستحق الحصول على كارت أحمر، بعد تدخله العنيف ضد عبدالرحمن جبنة»، مضيفًا: «التنحكيم يلعب دورًا كبيرًا في نتائج المباريات».

المصرى اليوم

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