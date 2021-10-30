مالديني يقود مخطط ميلان لحماية نجم فرنسا من إغراءات ملايين «الخليج»

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يعمل مسؤولو نادي ميلان بكل قوة حالياً للحفاظ على عدد من لاعبي الفريق الحاليين من الإغراءات التي تطاردهم من عدد من الأندية الكبيرة في أوروبا.

ومن أبرز نجوم فريق ميلان في الفترة الحالية ظهر منتخب فرنسا المتميز ثيو هيرنانديز، الذي بات هدفاً لبعض الأندية خاصة باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي المملوكان لرجال أعمال من الخليج.

ووفقاً لتقارير إيطالية يعمل المدير الرياضي لنادي ميلان الأسطورة السابق باولو مالديني حالياً بكل جد من أجل تجديد عقد ثيو هيرنانديز.

وكشفت هذه التقارير عن أن مالديني نجح في إقناع اللاعب بتمديد عقده مع ميلان حتى عام 2026 مع تعديل راتبه الحالي بما يتناسب مع قيمة اللاعب المتوج مؤخراً مع منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية.

ويحصل ثيو هيرنانديز حالياً على راتب سنوي يبلغ 1.5 مليون يورو فقط، وينتظر أن يتم رفعه لنحو 5 ملايين يورو سنوياً في العقد الجديد.