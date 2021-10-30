الرئاسة اللبنانية عاجزة و تتجاهل أزمتها

وفي وقت سابق السبت، دعا رؤساء وزراء لبنان السابقون، قرداحي للاستقالة على خلفية الأزمة مع دول الخليج العربي، كما نصحه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بتقديم استقالته وفقا لما نقله مصادر إعلامية لبنانية أمس.
تضامن خليجي
قامت 3 دول خليجية - البحرين والكويت والإمارات - بطلب مغادرة الممثل الدبلوماسي للبنان لدي كل منها، البلاد خلال 48 ساعة، وذلك تضامنا مع السعودية بعد التصريحات المسيئة ضد المملكة.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة أمس سحب دبلوماسييها من لبنان، تضامنا مع السعودية، في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة، كما تقرر منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.
وكانت الرياض قد استدعت سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال الـ48 ساعة القادمة.
وقررت السعودية أيضا «وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان، فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر، بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان».
انتكاسة كبيرة
يأتي ذلك في وقت أعرب فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، السبت، عن بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية.
وناشد أبو الغيط المسؤولين في دول الخليج «بتدبر الإجراءات المطروح اتخاذها، في خضم ذلك الموقف، بما يتفادى المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار، والمواطن الذي يعيش أوضاعا غاية في الصعوبة». وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأن الأزمة التي تسببت فيها تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وما تلاها من أحداث ومواقف، كان يتعين أن تعالج لبنانيا بشكل ينزع فتيلها، ولا يذكي نارها على نحو ما حدث، وأوصل الأمور إلى انتكاسة كبيرة في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموما والخليجي خصوصا.
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