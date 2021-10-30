«عاصفة طاهر».. صفقات موسيماني تقضي على طموح بديل رمضان صبحي في الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

«جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن».. تلك المقولة التي تتجسد في موقف طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي خلال الوقت الحالي، بعدما خرج من قائمة الأهلي للمباراة الثانية على التوالي، بعد تعاقد الأهلي مع عدد من الصفقات الجديدة على رأسها ثنائي الهجوم لويس ميكسوني وبيرسي تاو.

وخرج طاهر محمد طاهر جناح الأهلي من قائمة الأهلي التي تواجه البنك الأهلي في منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري، بعدما أبعده موسيماني أيضا من قائمة الفريق بالمباراة السابقة أمام الدراويش.

صفقات موسيماني والتي أختارها ليكون فريق الأحلام كما أشار سابقًا، ربما تحدث تغيرًا كاملًا في مستقبل طاهر محمد طاهر داخل الأهلي، والذي أصبح في وضع محرج وليس من السهل الحصول على فرص جديدة داخل تشكيل الجنوب أفريقي.

موقف طاهر داخل الأهلي، أشبه بالعاصفة، فبعدما كان اللاعب الصفقة الأبرز في الانتقالات قبل الماضية، وكان يتوقع الجميع أن يكون نجمًا ساطعًا داخل الفريقتن والبديل الأفضل لرمضان صبحي بعد رحيله المفاجئ عن الفريق.

طاهر أصبح أمام مستقبل يكتنفه الغموض بسبب صفقات الأهلي الأمامية، التي بالطبع ستقلص من فرص اللاعب الشاب، ولعل الفترة الحالية خير دليل، حيث ابتعد عن أول مباراتين للفريق ببطولة الدوري.

ويمتلك الأهلي كوكبة من النجوم في الخط الأمامي أبرزها الثنائي بيرسي تاو ولويس ميكسوني، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، ووليد سليمان، بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر.

كان موسيماني أعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: على لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: ياسر إبراهيم – محمد هاني – أيمن أشرف – بدر بانون – كريم فؤاد – على معلول.

الوسط: عمرو السولية – أكرم توفيق – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – عمار حمدي – أحمد عبدالقادر – حسين الشحات – كهربا- ميكيسوني.

الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

وفاز الأهلي في الجولة الأولى على الإسماعيلي برباعية دون رد، بينما فاز البنك على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.