سحب رعدية وعواصف ترابية على 4 مناطق

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تكونت أمس سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، وامتدت إلى مرتفعات الباحة، كما نشطت الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، ولم يستبعد المركز الوطني للأرصاد تكوّن الضباب اليوم على سواحل الخليج العربي وأجزاء من سواحل البحر الأحمر خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

أتربة مثارة

ونبه المركز إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب، كذلك تضمن التنبيه منطقة المدينة المنورة التي تتعرض إلى رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، وتشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا، والمهد، واليتمة، وخيبر، ووادي الفرع.

رياح سطحية

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار رعدية

أبو عريش

الحرث

الدائر بني مالك

الريث

العيدابي

صامطة

فيفا

رياح نشطة وأتربة مثارة

المدينة المنورة

الحناكية

العلا

المهد

اليتمة

خيبر

وادي الفرع