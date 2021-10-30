حقائق بناء السفن العسكرية الروسية

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في العقد الماضي، سعت روسيا بشكل متزايد لاستعراض عضلاتها لبقية العالم، وركزت الدعاية الروسية المكثفة على النجاحات في برامج إعادة التسلح والتحديث العسكري في البلاد، حيث قطعت شوطًا نحو إقناع الغرب بتفاقم التهديد الذي تشكله القوات المسلحة الروسية. ولكن من الممكن أن يختلف الوضع الفعلي عن الرواية الوردية التي تنشرها وسائل الإعلام الروسية.

والواقع أن الغرب قد يظل يسيطر على بعض الاحتياجات الحرجة لقطاع الصناعات الدفاعية الروسية، والتي يمكن أن تستمر في الحد من تلك التقنيات والمدخلات في المستقبل المنظور. ويتضح هذا الوضع خاصة في المجال البحري.

مع وجود 38000 كيلومتر من الخط الساحلي (ثالث أطول خط في العالم) وطموحات بحرية ضخمة، تحتاج روسيا إلى السيطرة على مناطق بحرية واسعة وعلى قوة المشروع هناك. لكن قدرات وإمكانيات صناعة بناء السفن الروسية لا ترقى إلى مستوى الطموحات السياسية الوطنية والمتطلبات البحرية العسكرية.

القوة القتالية

بوعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تضاءلت القوة القتالية للأسطول البحري العسكري الروسي؛ لم تنتج أحواض بناء السفن المحلية شيئًا تقريبًا لـ VMF لمدة عقدين.

ومن عام 1990 إلى 2010، استندت جميع السفن الحربية والغواصات المكتملة إلى تصميمات من الحقبة السوفيتية، مثل الغواصة النووية Project 955 Yuri Dolgorukiy، والتي بنيت على مدى 17 عامًا (1996-2013).

لذا اقترح العديد من الخبراء في روسيا أن الطلبات الأجنبية فقط هي التي حالت دون انهيار صناعة بناء السفن في البلاد بالكامل خلال تلك الفترة.

برنامج البناء

وعند استقرار الاقتصاد إلى حد ما، في عام 2010، تبنت روسيا «برنامج الدولة لبناء السفن» الأول لمدة عشر سنوات. وفقًا لهذه الوثيقة، بحلول عام 2020، توقعت البحرية الروسية أن تتلقى ثماني غواصات صاروخية استراتيجية، وثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية، وثماني غواصات غير نووية، وسفينتي هليكوبتر للإنزال، وحوالي خمسة عشر فرقاطة، وخمسة وثلاثين طرادًا، وكذلك عدد كبير من السفن المساعدة. وكان أحد أهداف هذا البرنامج هو التعزيز الطارئ لأسطول البحر الأسود. وتم بالفعل بناء مشروع 1135.6 فرقاطات وغواصات، المشروع 636.3 (ست وحدات لكل مشروع) مع منتجي الأسلحة الروس لأن هذه كانت مشاريع تراث سوفياتية عملت بشكل جيد لتسليم الصادرات. علاوة على ذلك، وضع «برنامج بناء السفن الحكومي الروسي حتى عام 2020» خططًا لبناء نماذج سفن جديدة لتحل محل مجموعة كاملة من السفن الحربية ذات المحركات VMF والغواصات والسفن المساعدة التي صنعت في العهد السوفيتي.

الاعتماد على الواردات

ومع ذلك، كان بناء هذه السفن الجديدة يعتمد بشكل كبير على الواردات - خاصة، توريد توربينات الغاز من أوكرانيا، ومحركات الديزل من ألمانيا، والبناء الكامل لسفينتي هليكوبتر هبوط في أحواض بناء السفن الفرنسية، وأنواع مختلفة من المعدات المتطورة من الدول الغربية، وأكثر.

أوجه الشبه التاريخية هنا جديرة بالملاحظة. وتحديدًا، في عملية إنشاء أسطول أكثر حداثة للإمبراطورية الروسية في عام 1910، وكذلك أثناء بناء أسطول أكبر للاتحاد السوفيتي عشية الحرب العالمية الثانية، كانت صناعات الأسلحة المحلية تعتمد أيضًا بشكل كبير على واردات المكونات والتقنيات.

وافقت موسكو على وثيقة تخطيط رئيسية أخرى في ديسمبر من عام 2010: «استراتيجية النشاط البحري للاتحاد الروسي حتى عام 2030». حددت هذه الوثيقة أهدافًا طموحة لروسيا للحفاظ على ثاني أقوى أسطول بحري في العالم، والقدرة على إجراء بناء بحري واسع النطاق، وتطوير مجموعات مهام حاملات الطائرات. ومع ذلك، بدأ الواقع عندما بدأت السلطات في تنفيذ هذه الاستراتيجية على مدى العقد المقبل. بدلاً من بناء أسطول حديث وواسع النطاق، استمرت VMF في معاناتها من الشيخوخة التي لا رجعة فيها وتقليل أصولها العابرة للمحيطات، في حين استبدلت السفن الحربية المقاتلة الرئيسية التابعة للبحرية بطرادات وقوارب أصغر؛ لم تتمكن أحواض بناء السفن الروسية من النجاة من مسار الركود السابق (VPK، 10 أغسطس 2021).

الحظر الروسي

بعد احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، فرضت الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وكذلك أوكرانيا حظرًا على روسيا، مما كان له تأثير خطير على الصناعة العسكرية الروسية. نتيجة لذلك، لم تصل سفينتا هليكوبتر الهبوط المصنوعتان في فرنسا -واللتان تعتبران حاسمتان لتعزيز قدرات VMF- إلى روسيا، بسبب تدخل الحكومة الفرنسية. وبالمثل، منعت برلين تصدير محركات الديزل الألمانية الصنع، وقطعت كييف وصول روسيا إلى توربينات الغاز الأوكرانية. وبالتالي، ظلت بعض السفن الروسية الأكبر حجمًا غير مكتملة في أحواض بناء السفن، بينما تطلب البعض الآخر -خاصة، القوارب الصاروخية والقوارب المضادة للتخريب- تقديم طلبات جديدة لمحركات الديزل من الصين (Dfnc.ru، الإصدار 4، 2019).

كانت موسكو مصممة على حل مشكلات التوريد هذه من خلال استبدال الواردات وبدأت في تطوير أنظمة دفع مختلفة للسفن منتجة محليًا. كلف هذا الجهد روسيا تأخيرًا لمدة خمس سنوات على الأقل في بناء سفنها الحربية (Dfnc.ru، الإصدار 4، 2019). وكان هذا في النهاية أحد الأسباب التي دفعت روسيا إلى التركيز على بناء فئات أصغر من السفن لـVMF بدلاً من المقاتلين الرئيسيين مثل المدمرات. خلال السنوات الخمس الماضية، كلفت السلطات ببناء عدد من طرادات الدوريات من طراز Project 22160 Vasyl Bykov، وطرادات صواريخ Buyan-M-class 21631 والمشروع 22800 من طراز Karakurt. لكنها صنعت بمحركات ديزل صينية غير موثوقة. انتقد العديد من الخبراء الروس بشدة هذه السفن بسبب قدرتها القتالية المحدودة وتصميمها المشكوك فيه.

التحدي الآخر هو أن أحواض بناء السفن الروسية المختلفة كثيرًا ما تبني نفس نوع السفن الحربية بشكل مختلف عن بعضها. تبدو هذه السفن (بطرادات Project 20380 من فئة Stereguschiy وProject 1171.1 من طراز Ivan Gren من فئة سفن الإنزال الكبيرة كأمثلة بارزة) متشابهة من الخارج، ولكنها تنتهي بتكوين مختلف من المقصورات في الداخل. يؤدي هذا طبعًا إلى تعقيد عملية الإصلاح والتحديث في المستقبل. في حالات أخرى، جعلت التصميمات الأولية السيئة خطط التحديث اللاحقة مكلفة للغاية، وتوقفت هذه المشاريع. فمثلًا، تم إيقاف أعمال التحديث في بعض غواصات مشروع 877 كيلو القديمة في وقت لاحق، وتمت إعادة جدولة تلك السفن لإيقاف تشغيلها.

أقوى خمس سفن بحرية روسية، وفقا لـ National Interest الأمريكية

«بيتر فيليكي»

الطراد النووي الأكبر عالميًا

تحمل عشرين صاروخًا من طراز P-700 Granit المجنحة، كما تحمل أنظمة صواريخ مضادة للغواصات، وعدة أنواع مختلفة من أنظمة سطح - جو، وعشرة أنابيب طوربيد مقاس 533 ملم.

«كنياز فلاديمير»

الغواصة النووية الأكثر تدميرًا

تحمل 16 صاروخًا باليستيًا من طراز بولافا RSM-56 الذي يُطلق من الغواصات، والذي يختلف عن الصاروخ الباليستي العابر للقارات Topol-M، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ذروة تكنولوجيا الصواريخ الروسية.

«كازان»

الجيل الجديد من الغواصات الهجومية

تمثل فئة «ياسين - إم» الجيل القادم من الغواصات الروسية الهجومية المزودة بصواريخ كروز والتي تعمل بالطاقة النووية، وغواصة «كازان» النووية هي أول إنتاج في خط «ياسين - إم» -بعد تحديث الفئة «ياسين» الأصلية- مع وجود سبعة طرازات أخرى مخطط لدخولها الخدمة في الفترة حتى عام 2027.

مارشال أوستينوف

طراد صواريخ من فئة سلافا

يملك نظام صواريخ P-500 Bazalt لصواريخ كروز P-1000 Vulkan الأحدث، ومجهز بأربعين صاروخًا من أنظمة صواريخ أرض - جو قصيرة المدى، فئة «9كيه33 أو إس إيه». كما يستضيف الطراد نظام الصواريخ إس-300 الذي يضم 64 صاروخًا موزعة على ثماني قاذفات.

سفينة «كورفيت»

رائدة الطرادات الكبيرة متعددة الأغراض

تتميز بوجود نظام إطلاق عمودي جديد من ثماني قاذفات، مع صواريخ Kalibr وOniks، إضافة إلى أنها تتوافق مع صاروخ كروز Tsirkon الفرط صوتي.