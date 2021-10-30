أداء التنمية الزراعية تحت مجهر الشورى

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ناقشت لجنة المياه والزراعة والبيئة - إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى - خلال اجتماع لها عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة، الدكتور خالد زبير، عددًا من الموضوعات التي أحيلت إليها من المجلس، تمهيدًا لتقديم تقاريرها حيال ما ورد فيها، متضمنة عددًا من التوصيات.

وبحثت اللجنة، خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، أبرز ما ورد في التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1441/1442، الذي تناول أداء الصندوق خلال عام التقرير، وستقدم اللجنة تقريرها المتضمن رأيها إلى المجلس، لمناقشته في الفترة المقبلة.

المادة 23

في السياق نفسه، عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى اجتماعًا - عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة، الدكتور سليمان بن علي الفيفي، حيث تضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة عددًا من الموضوعات المحالة إليها من المجلس.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، عددا من المقترحات المقدمة استنادًا للمادة الـ«23» من نظام المجلس، وسترفع اللجنة رأيها حيالها إلى المجلس.

الإعلام المرئي

كما عقدت لجنة الإعلام بمجلس الشورى اجتماعا عبر الاتصال المرئي، ناقشت خلاله عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والتي أحيلت إليها من المجلس، لدراستها وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها حيالها.

ومن الموضوعات التي استعرضتها اللجنة مداخلات أعضاء المجلس والتوصيات الإضافية المقدمة تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1441/1442، تمهيدًا لتقديم وجهة نظرها حياله في جلسات المجلس المقبلة.

تدرس لجان المجلس المتخصصة ما يحال إليها من المجلس، من تقارير أداء سنوية للجهات الحكومية ومشاريع أنظمة وتعديل بعضها، حسب اختصاصات كل لجنة.