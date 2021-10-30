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دارنا بلا مخدرات في الحرس الملكي

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دارنا بلا مخدرات في الحرس الملكي دارنا بلا مخدرات في الحرس الملكي
افتتح نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات، بمقر مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، اللواء الركن أحمد بن محمد الغفيلي، أن المعرض التوعوي سيكون عونًا لهم، في أداء رسالتهم بالتوعية بأضرار المخدرات، بمشاركة جميع القطاعات الأمنية والحكومية والخاصة، تحت سقف واحد، وهدف واحد وهو «دارنا بلا مخدرات». ويستمر المعرض لمدة أسبوع مجدول على 5 محاضرات يوميًا، يتحدث من خلالها مختصون عن أنواع المخدرات وأخطارها، وعن الطرق الحديثة في الكشف عنها، والوفيات الناجمة عن تعاطيها.

الوطن السعودية

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