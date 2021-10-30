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مشاهدة مباراة والطلائع في الدوري المصري بث مباشر.. أشرف بن شرقي في الهجوم

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مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري بث مباشر.. أشرف بن شرقي في الهجوم مشاهدة مباراة والطلائع في الدوري المصري بث مباشر.. أشرف بن شرقي في الهجوم

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المصري يخوض لقاءا صعبا أمام نظيره طلائع الجيش في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021- 2022.

وينطلق اللقاء بين الفريقين الأحد 31- 10 -2021 عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة- ، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة- ، والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات- دبي- أبوظبي.

أكد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الشراكة مع شركة تيمبو سبورت لرعاية ملابس الفريق لمدة ثلاثة مواسم أمر مهم جدا لمصلحة النادي من عدة نواح.

وأضاف المندوه – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الجمعة بفندق هلنان بمدينة السادس من أكتوبر – أن جميع الفرق سترتدي زيا موحدا من نفس الشركة، ونفس الأمر بقطاع الناشئين.

ألقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على لاعبي الفريق مساء اليوم السبت قبل خوض التدريب الأخير استعدادا للقاء طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويختتم الفريق الأبيض تدريباته في الخامسة والربع مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له مساء الأحد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة، وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

المصرى اليوم

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