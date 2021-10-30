توتنهام ضد مانشستر يونايتد: رونالدو يتألق ونونو سانتو يعادل رقم جروس السلبي

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نجح مانشستر يونايتد في العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن تغلب على توتنهام بنتيجة 3-0 في مباراة ضمن الجولة العاشرة من البريميرليج.

وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف من توقيع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وفي الشوط الثاني ضاعف المهاجم إيدنسون كافاني تقدم اليونايتد بهدف ثان، قبل أن يسجل البديل ماركوس راشفورد الهدف الثالث قبل 5 دقائق من نهاية المباراة.

الفوز رفع من رصيد مانشستر يونايتد إلى 17 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد توتنهام عند 15 نقطة في المركز الثامن.

رجل المباراة:

تألق كريستيانو رونالدو وسجل وصنع، ليمنح فريقه الفوز الأول بعد 4 جولات متتالية من عدم النجاح (تعادلوا 1 وخسروا 3).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- سجل كريستيانو رونالدو 11 هدفًا في 19 مباراة ضد توتنهام، بما في ذلك تسجيله في آخر ستة مباريات له ضدهم مع ريال مدريد واليونايتد، أكثر خصم إنجليزي سجل ضده خلال مسيرته.

- بعمر 36 عامًا و267 يومًا، أصبح كريستيانو رونالدو أكبر لاعب سنًا يسجل ويصنع في مباراة بالبريميرليج منذ ديديه دروجبا في ديسمبر 2014- بعمر 36 عامًا و267 يومًا- ضد توتنهام أيضًا.

- ماركوس راشفورد سجل 3 أهداف في آخر 4 مباريات مع الفريق بمختلف البطولات.

- توتنهام تلقوا خسارتهم رقم 37 من مانشستر يونايتد، أكثر خصم تعرضوا للخسارة ضده في عهد البريميرليج.

- هدف كافاني كان الهدف رقم 100 من جانب مانشستر يونايتد ضد توتنهام في البريميرليج، رابع أكثر فريق سجل ضده اليونايتد خلال عهد المسابقة بعد نيوكاسل، إيفرتون ووست هام.

- توتنهام ربح 6 مباريات فقط من بين 30 مباراة لعبها ضد اليونايتد على ملعبه في الدوري (تعادل 9 وخسر 15).

- مانشستر يونايتد لم يخسر في أخر 4 مباريات لعبها خارج قواعده ضد توتنهام (فاز 3 وتعادل 1).

- نونو سانتو أصبح أول مدرب من توتنهام يخسر 5 من أول 10 مباريات له مع الفريق في البريميرليج منذ كريستيان جروس في 1997/1998.