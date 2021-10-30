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يترقب سوق مواد البناء موقف شركات ومصانع حديد التسليح بعد قرار الحكومة زيادة أسعار البيع الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الإنتاج والذي يدخل حيز التنفيذ بدءًا من الاثنين المقبل.

وقالت مصادر بالسوق إن أغلب مصانع حديد التسليح تتجه للحفاظ علي المستويات السعرية الحالية دون زيادة، لاسيما أن المصانع رفعت بالفعل الأسعار بما يوازي 1000 جنيه الأسبوع الماضي لمواكبة الزيادات السعرية في المواد الخام.

وأكدت شركة حديد عز في رسالة نصية إلي الوكلاء والموزعين، تثبيت سعر بيع حديد التسليح من مصانعها خلال شهر نوفمبر والبالغ 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وقال مصدر مسؤول بالشركة إنها ستحافظ علي أسعار بيع الحديد خلال شهر نوفمبر المقبل علي الرغم من زيادة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد بنحو 28%.

وأعلنت الحكومة، أمس، زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية من بينها مصانع الحديد والإسمنت من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%.

من جانبه، قال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن أسعار بيع الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك للغاز مازالت الأقل مقارنة بأسعار الغاز الطبيعي في الدول المنافسة والتي بلغ متوسطها في تركيا نحو 15 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأضاف أن المصانع أمامها فرصة لمضاعة حجم صادراتها للأسواق الخارجية في ظل انخفاض تكلفة الإنتاج في مصر مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يعوض الصناعة عن كثير من خسائرها.

ووفقا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، فقد ارتفعت صادرات مصر من الحديد خلال التسعة أشهر الأولي من العام لتسجل مليار و150 مليون دولار منها مليار دولار لصالح مجموعة عز بحسب بيان للشركة الي البورصة المصرية.