أخبار عاجلة

«المهنيين السوداني» ينفي مطالبته ببديل لعبد الله حمدوك -
تعرف على تفاصيل إطلاق جواز السفر الصحي في مصر -
نجم الزمالك السابق: تصريحات موسيماني وقمصان لازم تتعلق في «أوضة اللبس» -
موعد مشاهدة بث مباشر ليفربول محمد صلاح ضد وست هام في الدوري الإنجليزي -
تطوير «بردويل سيناء» لزيادة إنتاجية الأسماك والقشريات -
فى أول دورة بعد «كورونا».. «المصرى اليوم» ترصد رسائل السياحة لـ«المشاركين فى بورصة لندن» -
الحكومة الإسرائيلية تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا -
«عايزة كل الناس تدعي لها».. ابنة سهير البابلي: «نفسي أمي تتنفس بشكل طبيعي» -
الولايات المتحدة تُسجِّل ‏‎89,711‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,604‎‏ وفيات بكورونا -
العُهر السياسي والمدلل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

هل ترفع مصانع الحديد البيع بعد زيادة سعر الغاز الطبيعي؟

Print
هل ترفع مصانع الحديد أسعار البيع بعد زيادة سعر الغاز الطبيعي؟ هل ترفع مصانع الحديد البيع بعد زيادة سعر الغاز الطبيعي؟

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

يترقب سوق مواد البناء موقف شركات ومصانع حديد التسليح بعد قرار زيادة أسعار البيع الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الإنتاج والذي يدخل حيز التنفيذ بدءًا من الاثنين المقبل.

وقالت مصادر بالسوق إن أغلب مصانع حديد التسليح تتجه للحفاظ علي المستويات السعرية الحالية دون زيادة، لاسيما أن المصانع رفعت بالفعل الأسعار بما يوازي 1000 جنيه الأسبوع الماضي لمواكبة الزيادات السعرية في المواد الخام.

وأكدت شركة حديد عز في رسالة نصية إلي الوكلاء والموزعين، تثبيت سعر بيع حديد التسليح من مصانعها خلال شهر نوفمبر والبالغ 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وقال مصدر مسؤول بالشركة إنها ستحافظ علي أسعار بيع الحديد خلال شهر نوفمبر المقبل علي الرغم من زيادة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد بنحو 28%.

وأعلنت الحكومة، أمس، زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية من بينها مصانع الحديد والإسمنت من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%.

من جانبه، قال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن بيع الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك للغاز مازالت الأقل مقارنة بأسعار الغاز الطبيعي في الدول المنافسة والتي بلغ متوسطها في تركيا نحو 15 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأضاف أن المصانع أمامها فرصة لمضاعة حجم صادراتها للأسواق الخارجية في ظل انخفاض تكلفة الإنتاج في مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يعوض الصناعة عن كثير من خسائرها.

ووفقا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، فقد ارتفعت صادرات مصر من الحديد خلال التسعة أشهر الأولي من العام لتسجل مليار و150 مليون دولار منها مليار دولار لصالح مجموعة عز بحسب بيان للشركة الي البورصة المصرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على تفاصيل إطلاق جواز السفر الصحي في مصر

تعرف على تفاصيل إطلاق جواز السفر الصحي في مصر

فى أول دورة بعد «كورونا».. «المصرى اليوم» ترصد رسائل السياحة لـ«المشاركين فى بورصة لندن»

فى أول دورة بعد «كورونا».. «المصرى اليوم» ترصد رسائل السياحة لـ«المشاركين فى بورصة لندن»

الحكومة الإسرائيلية تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا

الحكومة الإسرائيلية تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا

إسرائيل : شركة «إن.إس.أو» لا علاقة لها بالحكومة

إسرائيل : شركة «إن.إس.أو» لا علاقة لها بالحكومة