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تعقيم 1500 سجادة بالحرم

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تعقيم 1500 سجادة بالحرم تعقيم 1500 سجادة بالحرم
تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعمليات تنظيف وتعقيم وتعطير سجاد المسجد الحرام على مدار الساعة، وغسل 1500 سجادة أسبوعياً، داخل مغسلة السجاد التابعة للرئاسة العامة والواقعة بكدي، للمحافظة على نظافة السجاد والتأكد من سلامته، لضمان سلامة قاصدي البيت العتيق.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر الودعاني، أن الرئاسة أنشأت بحي كدي، مغسلة مخصصة لغسيل وتنظيف سجاد المسجد الحرام، مجهزة بأحدث الوسائل والمعدات المتخصصة في مجال التنظيف وغسيل وصيانة الفرش بتقنية عالية، حيث يقوم على المغسلة فريق من المختصين يشرفون على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة، والتأكد من خلوها من أي عيوب.


الوطن السعودية

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