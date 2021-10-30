"تعليم جازان" يطلق معرض إبداع 2022 لنشر ثقافة البحث العلمي والتعريف بمشاريع موهوبيه

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بمشاركة 60 طالبًا وطالبة لتمثيل السعودية بالمحافل الدولية من خلال مشاريعهم المتميزة

تُطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الموهوبين والموهوبات غدًا الأحد معرض "إبداع 2022" بمشاركة (60) طالبًا وطالبة، يمثلون مختلف مكاتب التعليم التابعة، وبرعاية من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، وذلك بفندق الراديسون بلو بمدينة جازان.

ويأتي المعرض في تجمع علمي، يساهم في إبراز جهود الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات في الابتكار والبحث العلمي، وتقديم الدعم لهم، وتوفير منصة لتقديم أفكارهم ومشاريعهم العلمية، ودراستها، وتقديم التغذية الراجعة لها، والدعم والمساندة للمشاريع المتميزة وتحسينها وتطويرها، وإكسابهم مهارات البحث العلمي، بما يسهم في تطوير مواهبهم العلمية لتمثيل السعودية في المحافل الدولية من خلال مشاريعهم المتميزة.

كما يهدف لنشر ثقافة البحث العلمي والابتكار من خلال تنظيم العديد من الزيارات للطلاب والطالبات للمعرض، وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع ميول واهتمامات الطلاب والطالبات، بما ينسجم مع برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ضمن برامج رؤية السعودية 2030.

وسيضم معرض "إبداع 2022" بتعليم جازان 60 مشروعًا لنخبة من الطلاب والطالبات من جميع مكاتب التعليم التابعة، التي تتنوع بين البحوث العلمية والابتكارات ضمن 21 مجالاً علميًّا، وسيتم العمل على تحسينها وتطويرها للمشاركة في أولمبياد إبداع العلمي "إبداع 2022" على مستوى السعودية، الذي سبق لتعليم جازان ممثلاً بإدارة الموهوبين والموهوبات الإعلان المبكر عن بدء التسجيل فيه، وحث طلابه وطالباته على ذلك؛ إذ بلغ عدد المسجلين 2370 طالبًا بنسبة 198 % من المستهدف، و2490 طالبة يمثلن ما نسبته 208 % من المستهدفات، كما تم تنفيذ 46 ورشة تدريبية للبنين و22 ورشة للبنات "حضوريًّا وعن بعد"، وتدريب 1096 طالبًا و1087 طالبة.

ويُعدُّ المعرض إحدى مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2022، إحدى الشراكات بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ووزارة التعليم، الذي يعكس حراكًا إبداعيًّا في مجال رعاية الموهبة والإبداع عبر مسابقته العلمية السنوية التي تستهدف طلبة المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية، القائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة؛ إذ تُحكَّم المشاريع إلكترونيًّا من قِبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية المتقدمة اللاحقة.

ويضم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ست مراحل، تبدأ بتسجيل معلومات الطالب، وتقديم المحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، ومرحلة معارض المناطق التعليمية، وتسجيل معلومات المشروع إلكترونيًّا، ورفعها على موقع موهبة، ثم المرحلة الثالثة، وتشمل التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قِبل نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني.

ثم المرحلة الرابعة، وتضم تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقام على ثلاث مراحل، وإعلان المتأهلين لمعرض إبداع للعلوم والهندسة، وتحديث المشاركين لمعلومات مشاريعهم، ثم المرحلة الخامسة الخاصة بإقامة معرض إبداع للعلوم والهندسة، ثم المرحلة السادسة (الأخيرة) بالورش التأهيلية للمشاركة الدولية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف)، ثم المشاركة في تايسف وآيتكس.تعليم جازان