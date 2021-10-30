طبيب: الصيام المتقطع من أهم محفزات المناعة ويمنع الإصابة بالسرطان

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قال الدكتور محمد منيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية طب القصر العيني، إن القهوة قد تؤدي إلى ألم، أو الشعور بالامتلاء أو ألم في فم المعدة، خاصة إذا كان الشخص مصاب بقرحة المعدة، وتزيد من اضطرابات القلب لمن يعاني من اضطرابات القلب، وقد تزيد من الشعور بالقلق لمن يعاني من التوتر.

وأضاف «منيسي»، خلال حواره ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن البقول من أهم موانع الأكسدة للحفاظ على الصحة، وقد تؤدي إلى الشعور بالانتفاخ، وفي هذه الحالة يجب تناول البقول على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن الصيام المتقطع من أهم محفزات المناعة، ويمنع الإصابة بالسرطان، مشددا على عدم تناول قدر كبير من الطعام، والامتناع عن التدخين، والسير ساعة يوميًا.

وحذر من تناول المسكنات لأنها قد تؤدي إلى فشل كلوي وضعف السمع أو قرحة المعدة، أو ضعف عضلة القلب، مشيرًا إلى أن المسكنات تسبب الكثير من الأضرار، ولكنها ضرورة عند اللزوم.