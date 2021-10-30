ماذا طلبت المحكمة من وزارة الصحة في حكم «صرف الأنسولين مجاناً» للتلاميذ؟

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طبقا لقانون هيئة التأمين الصحي الذي كان يسرى على التلاميذ عام 2016، فإن وزير الصحة هو الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين الصحي وما يصدر من أحكام على الهيئة تتولى الهيئة تنفيذها تحت إشرافه، واختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها بتنفيذه، وكان أحرى بوزارة الصحة أن تمد يدها لعلاج الأطفال لا أن تتنصل من مسئوليتها التي ألقاها على عاتقها القانون بحجة أن لهيئة التأمين الصحى استقلالها وهى المشرفة عليها في تقديم العلاج للمواطنين، مما يتعين معه رفض هذا الدفع .

هذا ما قالته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، والذي أصبح نهائيا وباتا بشهادة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، وقضت فيه بإلزام هيئة التأمين الصحي بصرف الأنسولين وأدواته من شرايط قياس وأجهرة وأقلام حقن لانتوس مجانا للتلاميذ مرضي السكر.

وعن حق تلاميذ مرضى السكر، قالت المحكمة إن هيئة التأمين الصحى ملتزمة– وفقا للقانون السارى وقت صدور الحكم- بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكل صورها لطلاب المدارس في حالتى المرض والحوادث أيا كانت المرحلة التعليمية وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج التلميذ ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو تستقر حالته، والحاصل أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين بها بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد التأمين الصحى منه، إذ أن علاج التلاميذ المرضى أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة التلاميذ للخطر وهى جريمة مؤثمة مما يجب على التأمين الصحى النأى عنه.

وأشارت المحكمة إلى أن امتناع التأمين الصحى عن صرف الأنسولين وأدواته اللازمة للتلاميذ من شأنه أن يُمكن هذا المرض اللعين سارق الصحة من أن يفتك بهولاء الأطفال الذين تتفتح عيونهم على الدنيا بالمرض، وأنه إذا كان الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة بنص الدستور فإن امتناع التأمين الصحى ووزارة الصحة عن تقديم الأنسولين للأطفال هو أبشع الوان الجرائم اقتُرفت على الإطلاق، لمساسها بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه، لذا يتعين علاجهم دون تأجيل أو تقسيط أو تقطير، فلن يستطيع الأطفال أن يلبسوا ثوب العافية إلا إذا قام التامين الصحى نحوهم بواجبه الدستورى والقانونى والإنسانى، وإذ جاء التلاميذ وأولياء أمورهم للمحكمة يحملون بعضهم ممن لا يقوى على الحركة والنّار فيهم تحرق الكبدا، والأمهات جاثية ومقلتهن حانية ينهمل منهن أنيناً ودمعاً، والأطفال تبكى وتصرخ ورجفت جوانحهم، وأسرهم يذوبون لألمهم كمداً، ينتظرون ممن ناط بهم الدستور والقانون علاجهم، فلم يجدوا اَذاناً لهم تسمع، من راحوا من الألم همداً ورقداً، وإلى السماء رفعوا نواظرهم، فبسطت العدالة يديها لهم سنداً وعضداً.