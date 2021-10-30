مدرب فيوتشر: لاعبو الاتحاد السكندري أضاعوا الوقت.. ولا نستحق الخسارة

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أبدى محمد عبدالكريم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبي فريق خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وحقق الاتحاد الفوز على فيوتشر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد عبدالكريم، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «راض عن الأداء الذي ظهر عليه اللاعبين خلال مباراة الاتحاد، حيث قدموا مستوى مميز»، مضيفًا: «الأفضلية كانت لنا طوال المباراة».

وأضاف: «أضعنا أهداف محققة ولا نستحق الخسارة أمام الاتحاد ولكن التوفيق لم يحالفنا»، مضيفًا: «سنغلق صفحة المباراة، ونبدأ الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي».

وانتقد محمد عبدالكريم، لاعبي الاتحاد السكندري، بسبب إضاعة الوقت، قائلاً: «مفروض نلعب كورة ونستمتع بالكورة لأطول فترة في الملعب، أندية شمال افريقيا، أصبحت لا تضيع الوقت، يجب على المدربين أن يعطوا للاعبين تعليمات بعدم إضاعة الوقت».