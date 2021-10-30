أخبار عاجلة

«المهنيين السوداني» ينفي مطالبته ببديل لعبد الله حمدوك -
تعرف على تفاصيل إطلاق جواز السفر الصحي في مصر -
نجم الزمالك السابق: تصريحات موسيماني وقمصان لازم تتعلق في «أوضة اللبس» -
موعد مشاهدة بث مباشر ليفربول محمد صلاح ضد وست هام في الدوري الإنجليزي -
تطوير «بردويل سيناء» لزيادة إنتاجية الأسماك والقشريات -
فى أول دورة بعد «كورونا».. «المصرى اليوم» ترصد رسائل السياحة لـ«المشاركين فى بورصة لندن» -
الحكومة الإسرائيلية تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا -
«عايزة كل الناس تدعي لها».. ابنة سهير البابلي: «نفسي أمي تتنفس بشكل طبيعي» -
الولايات المتحدة تُسجِّل ‏‎89,711‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,604‎‏ وفيات بكورونا -
العُهر السياسي والمدلل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

كارتيرون يشعل الحرب النفسية مع الأهلي: الأحمر سيفوز بالقمة بسبب أموالهم ()

Print
كارتيرون يشعل الحرب النفسية مع الأهلي: الأحمر سيفوز بالقمة بسبب أموالهم (فيديو) كارتيرون يشعل الحرب النفسية مع الأهلي: الأحمر سيفوز بالقمة بسبب أموالهم ()

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشعل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق ، الحرب النفسية مع الأهلي قبل لقاء القمة المقرر إقامته الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وقال كارتيرون خلال تصريحات متلفزة، الموسم الجاري سيكون صعبا للغاية على فريقه، في ظل الظروف المالية الحالية.

أضاف: نسعى للحفاظ على لقب الدوري، ونتعامل مع الوضع الحالي بعد إيقاف القيد، ونملك قواما مميزا، كما استفدنا من عودة بعض المعارين وعلى رأسهم مصطفى فتحي.

وقال: بالطبع المال يؤثر على كرة القدم، من الصعب إقناع لاعب ببذل المزيد من الجهد، وهو لا يتقاضى مستحقاته.

توقع المدرب الفرنسي فوز الأهلي خلال القمة، وقال: الأهلي على سبيل المثال سيكون الأقرب للفوز بلقاء القمة المقبل، لأنهم أنفقوا أموالا طائلة.. سنصارعهم بلا شك على اللقب، لكن الأموال ترجح كفتهم.

واعتبر أن الزمالك ليس مرشحا للتتويج بلقب الدوري، مشيرا إلى أن النادي يحاول تجديد عقد نجمه المغربي، أشرف بن شرقي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لأنه «لاعب مهم ومؤثر».

وأردف كارتيرون: «أين العدالة في الدوري المصري؟ عندما ظهرت بعض العدالة بتطبيق تقنية الفيديو، فاز الزمالك باللقب.. لكن يجب أن تكون البطولة أكثر عدالة».

وتابع: لا أفهم على سبيل المثال لماذا لا يلعب الأهلي في استاد الإسماعيلية، ولماذا سيذهب الزمالك لمواجهة الإسماعيلي هناك؟ إنها ليست بطولة مجمعة لفريق واحد.

وتمنى المدرب الفرنسي تكرار سيناريو نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، هذا الموسم، في دوري أبطال إفريقيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجم الزمالك السابق: تصريحات موسيماني وقمصان لازم تتعلق في «أوضة اللبس»

نجم الزمالك السابق: تصريحات موسيماني وقمصان لازم تتعلق في «أوضة اللبس»

تعليق عصام عبدالفتاح على إعادة ضربة جزاء علي معلول فى مباراة القمة .. فيديو

تعليق عصام عبدالفتاح على إعادة ضربة جزاء علي معلول فى مباراة القمة .. فيديو

كهربا يسخر من خماسية الأهلي في الزمالك

كهربا يسخر من خماسية الأهلي في الزمالك

رضا عبدالعال: تغييرات موسيماني حرمت الأهلي من فوز كبير على الزمالك

رضا عبدالعال: تغييرات موسيماني حرمت الأهلي من فوز كبير على الزمالك