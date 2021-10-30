عضو بعمومية الصيد: النادي أصبح مركز شباب وأزماته المالية كثيرة

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قال مصطفى فهمي، عضو الجمعية العمومية لنادي الصيد، إنه عضو عامل بنادي الصيد منذ أكثر من ٤٢ عاما، وتعد أسوأ فترة مر عليها نادي الصيد مجلس الإدارة الماضي ودخول النادي العريق في أزمات مالية لا حصر لها وتدهور شديد في الخدمات.

وأضاف «فهمي»، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلاميين رمضان حبيب وعزة عثمان، ببرنامج «أنا والمسئول»، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن الحل الأمثل تغيير المجلس الحالي الأسوأ على الإطلاق؛ حيث كان النادي في عهده أشبه بمركز شباب ولا وجود لأي خدمات للأعضاء.

وتابع: «نادي الصيد في عهد المجلس الماضي كان هناك تكاليف ومصاريف عالية ولا وجود للإيرادات، والنادي يحتاج لشخصية ذو فكر استثماري عالي وفكر خارج الصندوق تستطيع خروج النادي من كل أزماته الحالية».