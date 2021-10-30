«السياحة والآثار» تشارك في فاعليات يوم المدن العالمي بالأقصر

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تشارك وزارة السياحة والآثار في رعاية فاعليات يوم المدن العالمي والتي انطلقت صباح اليوم بمحافظة الأقصر وتستمر يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، وتنظمها وزارة التنمية المحلية ومحافظة الأقصر وعدد من الهيئات الأخرى، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن الوزارة ستقوم بعد قليل بتنظيم حفل عشاء للمشاركين ستستضيفه ساحة معبد الكرنك الذي يعتبر أحد أيقونات الحضارة المصرية القديمة تعزيزاً لمشاركتها في فاعليات هذا الحدث وحرصاً منها على إثراء فاعلياته وإبراز الهوية المصرية لكافة الحضور من خلال تواجدهم ضمن جنبات المعبد الأثري العريق مما سيكون له بالغ الأثر في الترويج والدعاية السياحية والأثرية لمصر.

على هامش حفل العشاء، سيقوم عالم الآثار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق بإلقاء محاضرة للحاضرين تتضمن عرضاً تقديمياً عن الاكتشافات الأثرية الحديثة وخاصة الاكتشافات الأخيرة بمحافظة الأقصر، كما سيشهد الحفل تنظيم عرض موسيقي. وتأتي مشاركة وزارة السياحة والآثار في رعاية الحدث في إطار تسليط الضوء على المقومات السياحية لمحافظة الأقصر وإبراز كنوزها الأثرية الفريدة خاصة في ظل الطفرة والتطور الكبير الذي تشهده المحافظة من تطوير ورفع كفاءة للبنية التحتية بها.

ويعد حدث يوم المدن العالمي الأشهر على مستوى التنمية الحضرية للمدن، ويتضمن مناقشات حول أهم القضايا المتعلقة بالتحضر على مستوي العالم، بالإضافة إلى مشاركة كثير من الجهات المانحة والجامعات والمراكز البحثية والهيئات التابعة للأمم المتحدة، ويقام على هامش الحدث معرض للشركات العاملة في مجالات تطوير وإعمار المدن.