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شارك السفير الدكتور محمد عمر جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الأفريقي، نيابة عن رئيس الجمهورية، أمس الجمعة في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول الكوارث وتداعيتها على الأمن الإنسانى، والتى دعا لعقدها رئيس موزمبيق «فيليب نيوجي» الرئيس الحالى لمجلس السلم والأمن الأفريقي لشهر أكتوبر .

أكد السفير محمد عمر جاد في كلمته ضرورة الربط بين تغير المناخ والكوارث الطبيعية، وضرورة تبني مقاربة استباقية وشاملة للحد من مخاطر الكوارث من خلال تفعيل آليات الإنذار المبكر الوطنية والقارية، وعدم حصر التركيز على الاستجابة لتداعيات الكوارث، مع تعزيز الاستثمار في آليات التكيف مع تغير المناخ وبناء المرونة اللازمة للمجتمعات الأفريقية.

دعا السفير المصري إلى الإسراع بتفعيل الوكالة الأفريقية الإنسانية التابعة للاتحاد الافريقي، فضلا عن ضمان التنسيق بين اليات الاتحاد الافريقي ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث.

ونوه في ختام الكلمة بأهمية إيلاء الاهتمام اللازم للكوارث من صنع البشر التي قد تزيد في تداعياتها عن مثيلتها الطبيعية، مشيرا إلى ضرورة إجراء الدراسات اللازمة قبل الشروع في تنفيذ أي مشروعات أو سياسات قد تؤثر على الدول الأخرى، مبرزا في هذا الصدد أهمية التعاون وتبادل كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة.