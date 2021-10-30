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أستاذ جهاز هضمي: هذا سبب الإصابة بآلام البطن

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أستاذ جهاز هضمي: هذا سبب الإصابة بآلام البطن أستاذ جهاز هضمي: هذا سبب الإصابة بآلام البطن

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قال الدكتور محمد منيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية طب القصر العيني، إن آلام البطن إذا كانت «تُسمع» في الظهر، فهذا قد يعني وجود أورام في البنكرياس، وقد تصل آلام البطن للرقبة، وبذلك يتشابه مع الذبحة الصدرية، وقد يكون التهاب حول الأورطي، وهذا المرض الذي أصاب الفنان الراحل محمد فوزي، ولم يتم تشخصيه بشكل صحيح في البداية.

وأضاف «منيسي»، خلال حواره ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن آلام السرة لها 13 سبب مثل النزلات المعوية الناتجة من التسمم أو الفطريات أو الطفليات، أو الديدان، وإذا كان ألم السرة يتجه نحو اليمين فهو يعني أن الشخص مصاب بالزائدة.

ولفت إلى أن آلام المفاصل قد تكون ناتجة عن الالتهاب الكلوي، مشيرًا إلى أن الذبحة
المعوية أو تصلب الشرايين قد تحدث نتيجة جلطة في الشريان بسبب خلل معين أو مع تقدم العمر.

المصرى اليوم

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