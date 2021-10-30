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استشاري: مريض السمنة يجب أن يتوقف عن تناول الطعام ليلاً لهذا السبب

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استشاري: مريض السمنة يجب أن يتوقف عن تناول الطعام ليلاً لهذا السبب استشاري: مريض السمنة يجب أن يتوقف عن تناول الطعام ليلاً لهذا السبب

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة يجب أن يتوقف عن تناول الطعام ليلاً، لأن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق لا تعمل ليلا، ولذلك يتحول إلى طعام إلى هون، مشيرًا إلى أن هناك امكانية لقفل الشهية ليلاً، من خلال تناول عشب الجرسنيا ليلاً لقفل الشهية.

وتابعت «سهيل»، خلال حواره ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الرجال لديهم كتلة عضلية كبيرة، ولذلك عملية الحرق لديهم لا تضرر مع تقدم العمر، عكس المرأة التي تفقد القدرة على حرق 50 سعرة حرارية بعد سن الـ30.

وأشارت إلى أن أخصائي التغذية عليه أن يستمع إلى مريض السمنة بشكل جيد، لكي يفهم السلوك الذي أدى لزيادة وزنه، ومن ثم وصف الكورس العلاج الصحيح.

المصرى اليوم

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