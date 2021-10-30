«شباب النواب» تناقش إنفاق مبالغ كبيرة على تنظيم مونديالي «السلة واليد»

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تعقد لجنتا حقوق الإنسان والشباب والرياضة بمجلس النواب، عددا من الاجتماعات خلال الأسبوع الجارى لمناقشة عدد من الموضوعات وطلبات الإحاطة المقدمة إلى كل لجنة.

وتناقش لجنة حقوق الإنسان ما تم بشأن إنشاء وحدات حقوق الإنسان بوزارات التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والثقافة، من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

في حين تناقش لجنة الشباب والرياضة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد أحمد الجبلاوي، بشأن تكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة بسبب الموافقة على تنظيم كأس العالم للأندية لكرة السلة واليد، وطلب إحاطة من النائب مجدي الأمير، بشأن عدم صلاحية ملعب نادي اتحاد المطرية بمركز المطرية محافظة الدقهلية، فضلا عن طلب مقدم منه بشأن أسباب تأخر إحلال وتجديد ملعب خماسي مركز شباب الفروسات بمركز المنزلة بالدقهلية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبوالعباس فرحات، بشأن غلق الصالة المغطاة باستاد الاسكندرية، وطلب النائب أحمد حتة، بشأن إقامة مركز شباب بقرية اشنين مركز مغاغة بمحافظة المنيا، والنائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة دعم مادي لنادي ملوي الرياضي بمحافظة المنيا.

وتناقش اللجنة طلب إحاطة من النائب حسن طارق، بشأن ما يتعرض له معسكر بورسعيد الدولي للكشافة والمرشدات من إهمال شديد خلال السنوات الأخيرة، ومن النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم إزالة المبنى الإداري المتهالك لمركز شباب أجهور الصغرى التابع لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وطلب النائبة هناء فاروق، بشأن استعجال إمداد مركز شباب كفر المياسرة بمركز الزرقا محافظة دمياط بمحول كهرباء.