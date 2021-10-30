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مقتل شخصين وإصابة 4 في هجوم لـ«داعش» شرقي العراق

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مقتل شخصين وإصابة 4 في هجوم لـ«داعش» شرقي العراق مقتل شخصين وإصابة 4 في هجوم لـ«داعش» شرقي العراق

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أعلنت السلطات العراقية، مقتل وإصابة أربعة مدنيين في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي، شرقي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، في بيان إن الهجوم الإرهابي تسبب في مقتل اثنين من المدنيين وإصابة اثنين آخرين، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وكشفت خلية الإعلام الأمني عن تنفيذ عملية تفتيش للبحث عن العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم في جبل مكحول.

وذكر البيان أن قوات الشرطة الاتحادية والحشد العشائري تنفذ عملية تفتيش في منطقة حاوي الحوائج، بحثا عن منفذي الهجوم.

وأوضح البيان أن منفذي الهجوم استهدفوا مجموعة من المدنيين يعملون (فحامة) بالقرب من قرية الحوائج في جبل مكحول.

المصرى اليوم

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