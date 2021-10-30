البابا تواضروس: «فيه ناس بتعمل ودن من طين وودن من عجين عندما تحدثها عن الإيمان»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السبت، دير القديس يحنس القصير بالعلمين، بحضور ومشاركة عدد من الآباء الأساقفة العموميون، حيث ترأس صلاة قداس التدشين.

وعقب الصلاة وقداس التدشين، ألقى البابا عظة روحية مقتضبة تحت عنوان «النفس الجميلة»، قال فيها: «اليوم يوم فرح وبركة ونحن نقوم بتدشين الكاتدرائية في الدير العامر القديس يحنس القصير في منطقة العلمين، ونحتفل اليوم به باعتباره واحدا من آباء البرية في القرنين الثالث والرابع الميلادي».

وأوضح: «الكاتدرائية واخدة الطابع الرهبانى الجميل والبسيط حتى لون الموكيت المشابه للون الرمل الصحارى، بخلاف اللون الذي اعتدنا عليه في جميع كنائسنا وهو اللون الاحمر، إلا ان الاختيار كان موفقا في هذا الدير لأنه لون الرمل في البرية، والكنيسة جميلة ومن بره حلوة وجميلة وده يقدم لنا دعوة كيف تكون النفس جميلة وطبعا الكنيسة أخذت مجهودا كبيرا ولكن المهم النفس الجميلة، والسؤال الذي يشغلك عندما تشهد افتتاح كنيسة أو دير هو أن تسأل نفسك هل نفسي جميلة أمام الله».

وأضاف: «للأسف توجد نفوس قبيحة وليس في المظهر الخارجي وإنما من الداخل، وهنا لا أتحدث عن قبح الشكل الخارجي وإنما قبيحة بالخطيئة والأنانية والبعد على الله، والنفس الجميلة هي دعوة لنا كلنا لكى تكون نفوسنا جميلة أمام الله ومقبولة».

ووجه البابا حديثه للحاضرين قائلا: «اتضاع الإنسان تبدأ من أذنه، لكن بعيد عنكم فيه ناس بتعمل ودن من طين وودن من عجين عندما تحدثها عن الكتاب والإنجيل والايمان، والأهم إن فيه واحد تانى يقولك (أنا ودانى حساسة جداً وتسمع دبة النملة وقوية جدا)، لكن للأسف لا تسمع الوصية، وتيجي تقوله الإنجيل والمسيح والكتاب يقول كذا، لا يسمع ولذلك إذا أردت أن تكون لك نفس جميلة أولاً عليك أن تكون متضعا وأن تعيش داخل الوصية».

البابا: في ناس تكلمهم عن الانجيل يعمل ودن من طين وودن من عجين ويقولك ودانى تسمع دبة النملة (صور)

البابا: في ناس تكلمهم عن الانجيل يعمل ودن من طين وودن من عجين ويقولك ودانى تسمع دبة النملة (صور)

البابا: في ناس تكلمهم عن الانجيل يعمل ودن من طين وودن من عجين ويقولك ودانى تسمع دبة النملة (صور)

البابا: في ناس تكلمهم عن الانجيل يعمل ودن من طين وودن من عجين ويقولك ودانى تسمع دبة النملة (صور)

البابا: في ناس تكلمهم عن الانجيل يعمل ودن من طين وودن من عجين ويقولك ودانى تسمع دبة النملة (صور)

البابا: في ناس تكلمهم عن الانجيل يعمل ودن من طين وودن من عجين ويقولك ودانى تسمع دبة النملة (صور)

البابا: في ناس تكلمهم عن الانجيل يعمل ودن من طين وودن من عجين ويقولك ودانى تسمع دبة النملة (صور)

البابا: في ناس تكلمهم عن الانجيل يعمل ودن من طين وودن من عجين ويقولك ودانى تسمع دبة النملة (صور)

البابا: في ناس تكلمهم عن الانجيل يعمل ودن من طين وودن من عجين ويقولك ودانى تسمع دبة النملة (صور)

البابا: في ناس تكلمهم عن الانجيل يعمل ودن من طين وودن من عجين ويقولك ودانى تسمع دبة النملة (صور)

البابا: في ناس تكلمهم عن الانجيل يعمل ودن من طين وودن من عجين ويقولك ودانى تسمع دبة النملة (صور)