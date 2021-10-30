الملك عبر تويتر : سعدت باللقاء مجددا بصديقي جونسون

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- قال الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في حسابه على موقع "تويتر" مساء اليوم الخميس: "سعدت باللقاء مجددا بصديقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون".

وأضاف: "بحثنا سبل البناء على 100 عام من الصداقة والتعاون بين البلدين بما فيه ازدهار واستقرار للمنطقة".



وكان الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أكدا عمق العلاقات التاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة، حيث يصادف هذا العام الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بينهما.

وبحث الملك ورئيس الوزراء جونسون، خلال لقائهما اليوم الخميس في مقر الحكومة البريطانية بالعاصمة لندن، العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتطورات الإقليمية والدولية.

وتناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والدفاعية بين الأردن والمملكة المتحدة.

وأعرب الملك عن تقديره لجهود المملكة المتحدة في استضافة مؤتمر قمة المناخ (COP26)، وعن تطلعه للمشاركة فيه.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي.

وشدد الملك على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كونه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى جهود الأردن المستمرة في رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

ونوّه الملك إلى أهمية استمرار دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني اهتمام المملكة المتحدة بالمشاريع الاقتصادية التي تربط دول المنطقة ودعمها لها.

كما ثمّن استضافة الأردن للاجئين السوريين وغيرهم، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهم.

وأشاد جونسون بالتزامات الأردن بالتقليل من انبعاثات الكربون والعمل على التخفيف من آثار التغير المناخي.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، وسفير المملكة في لندن منار الدباس.