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16 وفاة و1454 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

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16 وفاة و1454 إصابة جديدة بكورونا الجمعة 16 وفاة و1454 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

جى بي سي نيوز  :– أعلنت وزارة الصحة الجمعة، تسجيل 16 وفاة و1454 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11016 وفاة و859796 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 4.63 المئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 20252 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 74 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 72 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 562 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 13 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 33 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 27 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 573 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 828528 حالة.

كما أشار إلى إجراء 31398 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10916435 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3931969، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3511360.

جي بي سي نيوز

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