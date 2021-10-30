أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تُسجِّل ‏‎89,711‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,604‎‏ وفيات بكورونا -
العُهر السياسي والمدلل -
بعد ساعات من انتحار طالبين بالإسكندرية.. فتاة جامعية تلقي بنفسها في ترعة أسيوط -
الأردن يدعو رعاياه لمغادرة إثيوبيا في أقرب فرصة -
أبطال الآنسة فرح.. يكشفون كواليس الموسم الرابع: المسلسل جعلنا أسرة واحدة طوال 3 سنوات -
إسرائيل : شركة «إن.إس.أو» لا علاقة لها بالحكومة -
أثناء مشاركته في مهمة رسمية.. وفاة مسؤول بـ«البحوث الإسلامية» بنيجيريا -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
رئيس الإمارات يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد البلاد -
الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق في مقتل الطفل الفلسطيني محمد دعدس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الإمارات تعلن سحب دبلوماسيها من لبنان وتمنع مواطنيها من الذهاب إليها

Print
الإمارات تعلن سحب دبلوماسيها من لبنان وتمنع مواطنيها من الذهاب إليها الإمارات تعلن سحب دبلوماسيها من لبنان وتمنع مواطنيها من الذهاب إليها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإمارات سحب دبلوماسييها من لبنان تضامنا مع . وقال خليفة شاهين المرر، وزير دولة إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.

وأشار إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وقررت دولة الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان. ودعا عددا من رؤساء حكومات لبنانية سابقة ووزراء آخرين، اليوم السبت، وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة بعدما أثارت تصريحاته خلافا دبلوماسيا مع السعودية، وترتب عليها سحب واستدعاء سفراء.

و قال رؤساء السابقين، فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، إن «آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي.

واستدعت السعودية أمس الجمعة سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة الإسرائيلية تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا

الحكومة الإسرائيلية تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا

إسرائيل : شركة «إن.إس.أو» لا علاقة لها بالحكومة

إسرائيل : شركة «إن.إس.أو» لا علاقة لها بالحكومة

منفذ الوديعة بوابة الإغاثة السعودية لليمن

منفذ الوديعة بوابة الإغاثة السعودية لليمن

مشايخ شمل نجران: الملك سلمان سطر تاريخ السعودية العظمى

مشايخ شمل نجران: الملك سلمان سطر تاريخ السعودية العظمى