الإمارات تعلن سحب دبلوماسيها من لبنان وتمنع مواطنيها من الذهاب إليها

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أعلنت الإمارات سحب دبلوماسييها من لبنان تضامنا مع السعودية. وقال خليفة شاهين المرر، وزير دولة إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.

وأشار إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وقررت دولة الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان. ودعا عددا من رؤساء حكومات لبنانية سابقة ووزراء آخرين، اليوم السبت، وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة بعدما أثارت تصريحاته خلافا دبلوماسيا مع السعودية، وترتب عليها سحب واستدعاء سفراء.

و قال رؤساء الحكومة السابقين، فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، إن «آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي.

واستدعت السعودية أمس الجمعة سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة.