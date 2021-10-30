رونالدو يقود مانشستر يونايتد لاكتساح توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حققق فريق مانشستر يونايتد فوزًا كبيرًا على حساب نظيره توتنهام بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 30-10-2021 على ملعب توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القد البريميرليج.

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف مانشستر يونايتد الأول في الدقيقة 39 بعدما استقبل تمريرة مواطنه برنو فيرنانديز بصاروخية لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر 1-0.

وفي الشوط الثاني واصل رونالدو تألقه ومرر بينية مميزة انفرد على إثرها كافاني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 64، واختتم البديل ماركوس راشفورد أهداف المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد 3-0.

بهذا الفوز استعاد مانشستر يونايتد توازنه في الدوري الإنجليزي بعد الخماسية التي تلقاها من ليفربول الجولة الماضية واقتنص المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 15 ليحتل المركز الثامن بعدما كان في المركز الخامس قبل بداية الجولة.

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم السبت 30-10-2021 اضغط هنــــــا