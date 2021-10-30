السكة الحديد تعدّل مواعيد بعض القطارات بالوجه القبلي (تفاصيل)

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قررت السكة الحديد تعديل مواعيد وامتداد بعض القطارات علي بعض الخطوط.في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل علي راحة جمهور الركاب وذلك أعتبارا من غدا الاحد.

وقال بيان الهيئة إن القطارات التي تم تعديلها هي كالتالي:

أولا : امتداد قطار 703 اكسبريس سوهاج/المنيا لمحطة مغاغة بحيث يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ليصل مغاغة الساعة 18:55

وذلك أعتبارا من يوم 1/11/2021

ثانيا : تعديل ميعاد قطار 704 اكسبريس مغاغة/ سوهاج من محطة مغاغة الساعة 04:30 ليصل سوهاج الساعة 09:55

وتعديل ميعاد قطار 702 اكسبريس الواسطي / المنيا / يقوم من الواسطي الساعة 05:00 ليصل المنيا الساعة 07:40

ثالثا : وقوف قطار 1006بمحطه الواسطى تقرر وقوف قطار ١٠٠٦ إكسبريس القاهرة /سوهاج بمحطة الواسطي حيث يصلها الساعة 07:20ويقوم منها الساعة 07:23 .