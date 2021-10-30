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الصحة: استقبال 3 ملايين و634 ألف جرعة من لقاح «فايزر» بمطار القاهرة

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الصحة: استقبال 3 ملايين و634 ألف جرعة من لقاح «فايزر» بمطار القاهرة الصحة: استقبال 3 ملايين و634 ألف جرعة من لقاح «فايزر» بمطار القاهرة

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال الشحنة الرابعة من لقاح المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، بإجمالي ٣ ملايين و٦٣٤ ألفًا و٢٠ جرعة، بمطار القاهرة الدولي.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تلك الشحنة مقدمة من الأمريكية عن طريق آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة، لافتًا إلى أن إجمالي جرعات لقاح «فايزر» التي تسلمتها حتى الآن بلغ ٨ ملايين و٢٥٥ ألفًا و٥٢٠ جرعة.

وأشار إلى أن لقاح «فايزر» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

المصرى اليوم

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