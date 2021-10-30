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تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي على قناة مدرستنا

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تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي على قناة مدرستنا تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي على قناة مدرستنا

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول البرامج التعليمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي علي قناة مدرستنا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان: "لأولياء الأمور والطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، تعرّفوا علي مواعيد عرض البرامج التعليمية للمناهج المدرسية على قناة مدرستنا من ٣١ أكتوبر حتى ٦ نوفمبر بالإضافة إلى مواعيد الإعادة".

يذكر أن تردد القناة: 12303 أفقي ، معدل ترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6 .

تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي علي قناة ث
تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي علي قناة ث
تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي علي قناة ث
تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي علي قناة ث

المصرى اليوم

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