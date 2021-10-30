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استقبال 270 فتاة ضمن قطار الشباب «اعرف بلدك» بالأقصر

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استقبال 270 فتاة ضمن قطار الشباب «اعرف بلدك» بالأقصر استقبال 270 فتاة ضمن قطار الشباب «اعرف بلدك» بالأقصر

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بالمزمار البلدي والتنورة؛ استقبلت الشباب والرياضة بالأقصر، أول فوج من أفواج قطار الشباب "اعرف بلدك" إلى المحافظة ، والتي تنظمه الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

قطار الشباب يصل الاقصر
قطار الشباب يصل الاقصر

وقام صلاح رشوان ، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، بالترحيب بجميع المشاركين من الفتيات، وعدد المشاركين ٢٧٠ فتاه وإشراف بحضور عيد حامد مشرف عام الفوج بوزارة الشباب والرياضة.

قطار الشباب يصل الاقصر
قطار الشباب يصل الاقصر

وأكد رشوان ان هذا البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، موضحا أن هناك برنامج مخصص للمشاركين لزيارة المزارات الاثرية والسياحية بالمحافظة فى البر الشرقى، من معابد الكرنك والاقصر والمتحف، بجانب المقاصد الأثرية فى البر الغربى ومنها تمثالى ممنون ومعبد الدير البحرى والرامسبوم ومعبد مدينة هابو ووادى الملوك والملكات.

المصرى اليوم

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