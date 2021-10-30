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إيران تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة و128 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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إيران تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة و128 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة إيران تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة و128 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة الايرانية، تسجيل 6 ألفا و809 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت السلطات الصحية تسجيل 128 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة.

وارتفع إجمالي الاصابات إلى 5 ملايين و916 ألفا و211 إصابة مؤكدة.

وأكدت أن 3942 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

وأوضحت السلطات إجراء 35 مليونا و403 ألفا و860 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

وتجاوزت الإصابات في العالم 245 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين و200 آلاف حالة وفاة.

المصرى اليوم

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