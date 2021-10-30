مسؤول: بايدن سيحذر أردوغان من التصرفات «المتهورة» خلال محادثاتهما غدا

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قال مسؤول أمريكي اليوم السبت إن الرئيس جو بايدن سيحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع بينهما غدا من أن أي تصرفات متهورة لن تفيد العلاقات الأمريكية التركية وأنه يجب تحاشي الأزمات.

وأضاف أن بايدن، الذي يحضر قمة مجموعة العشرين في روما، سيناقش أيضا مع أردوغان طلب تركيا شراء طائرات مقاتلة طراز إف-16 وعلاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة.

وأمر أردوغان في وقت سابق من الشهر الجاري بطرد سفراء عشر دول غربية من بينها الولايات المتحدة لإصدارهم بيانا طالب بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا لكنه سحب تهديده.