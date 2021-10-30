أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تُسجِّل ‏‎89,711‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,604‎‏ وفيات بكورونا -
العُهر السياسي والمدلل -
بعد ساعات من انتحار طالبين بالإسكندرية.. فتاة جامعية تلقي بنفسها في ترعة أسيوط -
الأردن يدعو رعاياه لمغادرة إثيوبيا في أقرب فرصة -
أبطال الآنسة فرح.. يكشفون كواليس الموسم الرابع: المسلسل جعلنا أسرة واحدة طوال 3 سنوات -
إسرائيل : شركة «إن.إس.أو» لا علاقة لها بالحكومة -
أثناء مشاركته في مهمة رسمية.. وفاة مسؤول بـ«البحوث الإسلامية» بنيجيريا -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
رئيس الإمارات يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد البلاد -
الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق في مقتل الطفل الفلسطيني محمد دعدس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أول تعليق من حسام حسن بعد ثلاثية الاتحاد السكندري في فيوتشر

Print
أول تعليق من حسام حسن بعد ثلاثية الاتحاد السكندري في فيوتشر أول تعليق من حسام حسن بعد ثلاثية الاتحاد السكندري في فيوتشر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على فيوتشر، في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الاتحاد الفوز على فيوتشر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أشكر اللاعبين على الأداء الذي ظهروا عليه في مباراة فيوتشر، حيث قدموا أداءً مميزًا للغاية»، مضيفًا: «خضنا المباراة بنفس التركيز الذي لعبنا به في الشوط الثاني أمام سموحة».

وأضاف: «بعد الهدف الأول الذي أحرزناه، كانت الأفضلية لفريق فيوتشر، وهذا بسبب عدم الضغط عليهم، طالبت اللاعبين بين شوطي المباراة بضرورة التركيز والضغط على الخصم»، مضيفًا: «أجريت تغييرات في الشوط الثاني على حسب مجريات المباراة، واللاعبون الذين اشتركوا نجحوا في صناعة الفارق».

وتابع: «فيوتشر، نجح في خطف هدف مع بداية الشوط الثاني، نتيجة تمركز خاطئ من لاعبي خط الدفاع، ولكن نجحنا سريعًا في العودة للمباراة وإحراز هدف التعادل ثم الهدف الثالث»، مضيفًا: «شعرت بالقلق بعد ضياع ضربة الجزاء، لأن في ذلك الوقت كان فريق فيوتشر يهاجم بكل خطوطه، وأشكر اللاعبين على نجاحهم في الحفاظ على النتيجة وتحقيق الفوز بالمباراة».

وأوضح: «رفضت الدفع بالظهير الأيمن هشام صلاح، من بداية المباراة لأنه عائدًا من الإصابة وليس في كامل حالته البدنية، لذلك فضلت الدفع بلاعب الوسط خالد الغندور، الذي قدم مباراة جيدة، باستثناء الخطأ في التمركز في الهدف الثاني لفيوتشر».

وأشار: «نعاني بالفعل من أخطاء الدفاعية في مباراتي سموحة وفيوتشر، وأسعى خلال الفترة المقبلة لعلاج تلك الأخطاء حتى لا تكرر في المباريات المقبلة».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحمد موسى متغنياً بانتصار الأهلي على الزمالك: زلزال 5 ريختر في استاد القاهرة

أحمد موسى متغنياً بانتصار الأهلي على الزمالك: زلزال 5 ريختر في استاد القاهرة

علي درويش يكشف عودة منتخب مصر للعب على ستاد القاهرة

علي درويش يكشف عودة منتخب مصر للعب على ستاد القاهرة

بسمة وهبة لموسيماني: «من الاستاد للمطار يا كوتش»

بسمة وهبة لموسيماني: «من الاستاد للمطار يا كوتش»

رئيس هيئة ستاد القاهرة: مباراة القمة اختبار حقيقي للجماهير

رئيس هيئة ستاد القاهرة: مباراة القمة اختبار حقيقي للجماهير