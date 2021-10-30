أول تعليق من حسام حسن بعد ثلاثية الاتحاد السكندري في فيوتشر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على فيوتشر، في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الاتحاد الفوز على فيوتشر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أشكر اللاعبين على الأداء الذي ظهروا عليه في مباراة فيوتشر، حيث قدموا أداءً مميزًا للغاية»، مضيفًا: «خضنا المباراة بنفس التركيز الذي لعبنا به في الشوط الثاني أمام سموحة».

وأضاف: «بعد الهدف الأول الذي أحرزناه، كانت الأفضلية لفريق فيوتشر، وهذا بسبب عدم الضغط عليهم، طالبت اللاعبين بين شوطي المباراة بضرورة التركيز والضغط على الخصم»، مضيفًا: «أجريت تغييرات في الشوط الثاني على حسب مجريات المباراة، واللاعبون الذين اشتركوا نجحوا في صناعة الفارق».

وتابع: «فيوتشر، نجح في خطف هدف مع بداية الشوط الثاني، نتيجة تمركز خاطئ من لاعبي خط الدفاع، ولكن نجحنا سريعًا في العودة للمباراة وإحراز هدف التعادل ثم الهدف الثالث»، مضيفًا: «شعرت بالقلق بعد ضياع ضربة الجزاء، لأن في ذلك الوقت كان فريق فيوتشر يهاجم بكل خطوطه، وأشكر اللاعبين على نجاحهم في الحفاظ على النتيجة وتحقيق الفوز بالمباراة».

وأوضح: «رفضت الدفع بالظهير الأيمن هشام صلاح، من بداية المباراة لأنه عائدًا من الإصابة وليس في كامل حالته البدنية، لذلك فضلت الدفع بلاعب الوسط خالد الغندور، الذي قدم مباراة جيدة، باستثناء الخطأ في التمركز في الهدف الثاني لفيوتشر».

وأشار: «نعاني بالفعل من أخطاء الدفاعية في مباراتي سموحة وفيوتشر، وأسعى خلال الفترة المقبلة لعلاج تلك الأخطاء حتى لا تكرر في المباريات المقبلة».