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وزير الخارجية يوضح مرحلة المفاوضات الحالية مع إيران

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وزير الخارجية يوضح مرحلة المفاوضات الحالية مع إيران وزير الخارجية يوضح مرحلة المفاوضات الحالية مع إيران

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المحادثات بين المملكة وإيران "ودية"، مؤكدا في الوقت نفسه عدم تحقيق أي تقدم كبير في إطارها حتى الآن، مشيرا إلى أنها لا تزال "استكشافية".

وأكدت وإيران أنهما عقدتا خلال الأشهر الماضية 4 جولات من المحادثات في بغداد، التي تطرقت إلى تطبيع العلاقات المقطوعة بين البلدين منذ 6 سنوات إضافة إلى مناقشة الملفات الإقليمية مثل اليمن ولبنان.

وفيما يخص العراق، قال وزير الخارجية إن هناك بوادر على عودة العراق عنصرا فاعلا في المنطقة.

وحول السودان قال بن فرحان، إن أمن السودان يعتبر أهمية قصوى بالنسبة إلى المملكة.


الوطن السعودية

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