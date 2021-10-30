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في افتتاح الموسم الثاني .. جامعة الملك سعود تحقق بطولة كرة قدم الصالات للطالبات

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في افتتاح الموسم الثاني .. جامعة الملك سعود تحقق بطولة كرة قدم الصالات للطالبات في افتتاح الموسم الثاني .. جامعة الملك سعود تحقق بطولة كرة قدم الصالات للطالبات
الدكتورة مزنة المرزوقي توجت الفائزين

في افتتاح الموسم الثاني .. جامعة الملك سعود تحقق بطولة كرة قدم الصالات للطالبات

حققت جامعة الملك سعود بطولة أول دوري كرة قدم صالات للطالبات على مستوى الجامعات والكليات ، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في افتتاح موسمه الثاني للطالبات واختتمت أمس بالرياض.

‏ ‎وتوجت مستشارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتورة مزنة المرزوقي في ختام البطولة التي استضافتها جامعة الملك سعود الفرق الفائزة، حيث حل فريق جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المركز الثاني وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل في المركز الثالث.

وكان الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية قد دشن انطلاق الموسم الرياضي الثاني للطالبات بمقر جامعة الملك سعود بالرياض، وأُقيمت البطولة على مدار ثلاثة بمشاركة (94) لاعبة يمثلن (6) جامعات هي جامعات الإمام محمد بن سعود الإسلامية والملك سعود، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والحدود الشمالية، والجوف، والفيصل وكليات العناية الطبية.

في افتتاح الموسم الثاني .. جامعة الملك سعود تحقق بطولة كرة قدم الصالات للطالبات

جامعة الملك سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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