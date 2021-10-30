أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تُسجِّل ‏‎89,711‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,604‎‏ وفيات بكورونا -
العُهر السياسي والمدلل -
بعد ساعات من انتحار طالبين بالإسكندرية.. فتاة جامعية تلقي بنفسها في ترعة أسيوط -
الأردن يدعو رعاياه لمغادرة إثيوبيا في أقرب فرصة -
أبطال الآنسة فرح.. يكشفون كواليس الموسم الرابع: المسلسل جعلنا أسرة واحدة طوال 3 سنوات -
إسرائيل : شركة «إن.إس.أو» لا علاقة لها بالحكومة -
أثناء مشاركته في مهمة رسمية.. وفاة مسؤول بـ«البحوث الإسلامية» بنيجيريا -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
رئيس الإمارات يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد البلاد -
الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق في مقتل الطفل الفلسطيني محمد دعدس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشرطة السودانية تنفي إطلاق الرصاص على المتظاهرين في أم درمان

Print
الشرطة السودانية تنفي إطلاق الرصاص على المتظاهرين في أم درمان الشرطة السودانية تنفي إطلاق الرصاص على المتظاهرين في أم درمان
أشارت إلى إصابة أحد أفرادها بعيار ناري

الشرطة السودانية تنفي إطلاق الرصاص على المتظاهرين في أم درمان

نفت الشرطة السودانية اليوم السبت استخدامها الرصاص أثناء مواجهة المتظاهرين في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم.

وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان، نقلته "رويترز": "تناقلت بعض وسائل الإعلام من مصادر غير دقيقة نبأ مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص الحي بمدينة أم درمان. وما تود الشرطة أن تؤكده أن هناك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية، وهاجمت الشرطة وبعض المواقع المهمة؛ ما دعا الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم".

وأضاف المكتب: "تؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص، بل إن أحد أفرادها أُصيب بعيار ناري، جارٍ التحقق من مصدره".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الولايات المتحدة تُسجِّل ‏‎89,711‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,604‎‏ وفيات بكورونا

الولايات المتحدة تُسجِّل ‏‎89,711‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,604‎‏ وفيات بكورونا

العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.. برايتون يتعادل مع نيوكاسل

ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.. برايتون يتعادل مع نيوكاسل

سعودي يتوج بجائزة "أفضل سيارة كلاسيكية" في ختام "مهرجان الدرعية"

سعودي يتوج بجائزة "أفضل سيارة كلاسيكية" في ختام "مهرجان الدرعية"