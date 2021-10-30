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أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المحادثات بين المملكة وإيران «ودية»، مؤكدا في الوقت نفسه عدم تحقيق أي تقدم كبير في إطارها حتى الآن.

ونقلت وكالة «رويترز» عن بن فرحان قوله في حديث خاص، اليوم السبت، أن المحادثات مع إيران ودية لكنها لم تحرز تقدما كبيرا.