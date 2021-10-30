أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تُسجِّل ‏‎89,711‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,604‎‏ وفيات بكورونا -
العُهر السياسي والمدلل -
بعد ساعات من انتحار طالبين بالإسكندرية.. فتاة جامعية تلقي بنفسها في ترعة أسيوط -
الأردن يدعو رعاياه لمغادرة إثيوبيا في أقرب فرصة -
أبطال الآنسة فرح.. يكشفون كواليس الموسم الرابع: المسلسل جعلنا أسرة واحدة طوال 3 سنوات -
إسرائيل : شركة «إن.إس.أو» لا علاقة لها بالحكومة -
أثناء مشاركته في مهمة رسمية.. وفاة مسؤول بـ«البحوث الإسلامية» بنيجيريا -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
رئيس الإمارات يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد البلاد -
الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق في مقتل الطفل الفلسطيني محمد دعدس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس مدينة دسوق يتابع أعمال التجميل

Print
رئيس مدينة دسوق يتابع أعمال التجميل رئيس مدينة دسوق يتابع أعمال التجميل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بجولة ميدانية، بحضور نائبي رئيس المدينة احمد عيسى ومحاسب احمد السيد سلطان، ورؤساء الأحياء لمتابعة سير العمل بتنفيذ خطة تجميل مدخل المدينة ورفع كفاءته وتطويره.

وتابع عبدالستار ما تم تنفيذه من أعمال التجميل بداية من حديقة أم القرى حتى ميدان أحمد زويل ومن ميدان زويل متجها إلى طريق فوه، واستمرار رفع مستوى البلدورة بالجزيرة الوسطى بمنسوب مناسب وأعمال البلاط وتطوير الأرصفة بطريق الشركات ورفع كفاءة مدخل المدينة استكمالا لأعمال الرصف، كما تم متابعة اعمال رفع البيارات وانشاء صفايات الأمطار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المهنيين السوداني» ينفي مطالبته ببديل لعبد الله حمدوك

«المهنيين السوداني» ينفي مطالبته ببديل لعبد الله حمدوك

تعرف على تفاصيل إطلاق جواز السفر الصحي في مصر

تعرف على تفاصيل إطلاق جواز السفر الصحي في مصر

نجم الزمالك السابق: تصريحات موسيماني وقمصان لازم تتعلق في «أوضة اللبس»

نجم الزمالك السابق: تصريحات موسيماني وقمصان لازم تتعلق في «أوضة اللبس»

موعد مشاهدة بث مباشر ليفربول محمد صلاح ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

موعد مشاهدة بث مباشر ليفربول محمد صلاح ضد وست هام في الدوري الإنجليزي