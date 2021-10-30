رئيس مدينة دسوق يتابع أعمال التجميل

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قام المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بجولة ميدانية، بحضور نائبي رئيس المدينة احمد عيسى ومحاسب احمد السيد سلطان، ورؤساء الأحياء لمتابعة سير العمل بتنفيذ خطة تجميل مدخل المدينة ورفع كفاءته وتطويره.

وتابع عبدالستار ما تم تنفيذه من أعمال التجميل بداية من حديقة أم القرى حتى ميدان أحمد زويل ومن ميدان زويل متجها إلى طريق فوه، واستمرار رفع مستوى البلدورة بالجزيرة الوسطى بمنسوب مناسب وأعمال البلاط وتطوير الأرصفة بطريق الشركات ورفع كفاءة مدخل المدينة استكمالا لأعمال الرصف، كما تم متابعة اعمال رفع البيارات وانشاء صفايات الأمطار.