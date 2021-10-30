«سيدات يد الأهلي» يفوز على سموحة في الدوري

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فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على فريق سموحة، بنتيجة 28-22، خلال المباراة التي جمعتهما، عصر اليوم، السبت، في منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة سموحة بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب فريق سيدات الأهلي، الذي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 28-22.

وواصل «سيدات يد الأهلي» عروضه القوية في بطولة الدوري، وقدمت اللاعبات أداءً مميزًا للغاية بفضل الهجمات السريعة والدفاع المحكم والتصويبات القوية، تحت قيادة المدير الفني يحيى يوسف، الذي أعرب عن سعادته بالفوز على فريق سموحة، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً مميزًا أمام فريق قوي وصاحب خبرات كبيرة.

وأضاف يوسف أن الفترة القادمة سوف تشهد حماسًا كبيرًا من الجميع للمشاركة في المباريات، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى الفريق ويساعد على مواصلة العروض القوية وتحقيق الانتصارات.

وتابع المدير الفني لـ«سيدات يد الأهلي» أن الجميع في الفريق من لاعبات وجهاز فني يسعى لحسم بطولة الدوري دون خسارة كما حدث الموسم الماضي، بالإضافة إلى حصد جميع البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم.

ويلتقي «سيدات يد الأهلي»، الثلاثاء المقبل، مع فريق المعادي، في منافسات بطولة منطقة القاهرة، وذلك على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.‏

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 38-19، في بطولة الدوري.‏