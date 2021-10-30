الأهلي يفوز على المقاولون في بطولة الجمهورية 2005

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فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 على مضيفه المقاولون العرب، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم السبت، على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال- عبدالله بستانجي- معتز محمد- طارق فوزي.

الوسط: أحمد وحيد- محمد محمود «الوحش»- فارس خالد- أحمد عزت- محمد سامح.

الهجوم: أحمد فكري.

وفي الشوط الثاني شارك عمرو خالد بدلًا من فارس خالد، ومحمد عبدالله بدلًا من يوسف جمال، وسيف الطيب بدلًا من «الوحش».

جاء هدف الأهلي في الدقيقة ٧٨ من عمر المباراة، عن طريق طارق فوزي، ليفوز الأهلي باللقاء ويحصد ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2005» رصيده إلى ٨ نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين مثلهما، حيث نجح الفريق في الفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الأولى من الموسم، ثم تعادل مع غزل المحلة بدون أهداف، ومع إنبي بهدف لمثله، قبل أن يفوز اليوم على المقاولون ١- صفر، مسجلًا ٥ أهداف مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2005 بالأهلي شريف عبدالفضيل مديرا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وعبدالله سمير مخطط أحمال، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعماد عبدالهادي إداري الفريق، وعبدالحميد حسين أخصائي التدليك.