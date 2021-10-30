الاتحاد يتصدر جدول الدوري المصري بالفوز على فيوتشر «3-2» في مباراة مثيرة

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزًا صعبًا على حساب نظيره فيوتشر أف سي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 30-10-2021، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

تقدم الاتحاد عن طريق مابولولو في الدقيقة 8، وتعادل فيوتشر بأقدام أحمد رفعت في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد رفعت هدف فيوتشر الثاني في الدقيقة 47، وأدرك الاتحاد التعادل عن طريق داميان لوي في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 65 تقدم الاتحاد عن طريق مابولولو في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وشهدت الدقيقة 88 احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد انبرى لها كريم الديب وتصدى لها جنش ببراعة لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد 3-2.

بهذا الفوز اعتلى الاتحاد السكندري صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتا برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد فيوتشر عند 3 نقاط في المركز السابع.