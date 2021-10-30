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الشرطة السودانية تنفي استخدام الرصاص ضد المتظاهرين وتعلن تعرض أحد أفرادها لطلق ناري

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الشرطة السودانية تنفي استخدام الرصاص ضد المتظاهرين وتعلن تعرض أحد أفرادها لطلق ناري الشرطة السودانية تنفي استخدام الرصاص ضد المتظاهرين وتعلن تعرض أحد أفرادها لطلق ناري

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نفت الشرطة السودانية، اليوم السبت، استخدامها الرصاص أثناء مواجهة المتظاهرين في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم، مشيرة إلى تعرض أحد أفرادها لطلق ناري خلال الاحتجاجات.

وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان: «تناقلت بعض وسائل الإعلام من مصادر غير دقيقة نبأ مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص الحي بمدينة أم درمان، وما تود الشرطة أن تؤكده أن هناك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية وهاجمت الشرطة وبعض المواقع الهامة مما استدعى الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم».

وأضاف البيان: "تؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص بل أن أحد أفرادها أصيب بعيار ناري جاري التحقق من مصدره".

وأشارت الشرطة السودانية بحسب البيان أنها تتعامل مع المتظاهرين بمهنية عالية تتوخى فيها سلامة المتظاهرين وحماية مؤسسات الدولة باستخدام الحد الأدنى من وسائل فض الشغب.

المصرى اليوم

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